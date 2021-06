»Arbejd med jer selv. Jeg elsker den, jeg er«: Men ikke alle elsker det, Lil Nas X gjorde til et awardshow

Hiphopverdenen synes – langsomt og indimellem modstræbende – at være på vej til at anerkende seksualitetens mangfoldighed.

Rapstjernen Lil Nas X sang sin hitsang ’Montero (Call Me By Your Name)’ ved uddelingen forleden af BET Awards, en årlig pris, der hylder afrikansk-amerikansk musik, skuespil, sport og andre områder inden for underholdning. BET transmitterer live fra sin egen streamingkanal.

Da Lil Nas X var færdig med sin sang, der refererer til succesfilmen ’Call Me By Your Name’ om et homoseksuelt forhold, gik han hen og gav en mandlig danser et stort kys på munden. Lil Nas X, 22, var klædt i en dragt fra de gamle faraoers tid og sprang ud som homoseksuel for præcis to år siden i anledning af Pride Week.

Stadig tabuiseret

Hiphopkulturen har ikke været kendt for at være inkluderende, og homoseksualitet er stadig tabuiseret. Men folkemængden i salen »råbte højlydt deres støtte, og flere sprang ifølge USA Today op fra deres sæder« for at hylde rapstjernen.

Også på det sociale medie Twitter var begejstringen for Lil Nas X’s stunt betragtelig. Men der var undtagelser, som også netmediet TMZ har bidt mærke i.

»LAD VÆRE MED AT BRUGE AFRIKANSK KULTUR TIL SÅDAN NOGET L***!!!!!!!! RESPEKTÉR VORE FORFÆDRE«, tweetede vedkommende.

Lil Nas X, der er kendt for ikke at stikke op for bollemælk og for at tage kritik i stiv arm, svarede mandag, også på Twitter: »I vil alle sammen gerne lade, som om homoseksualitet slet ikke har eksisteret i afrikansk kultur«.

Han fortsatte:

»I hader jer selv så meget, I lever jeres liv, mens I anstrenger jer for at gøre de heteroseksuelle tilpas. I føler jer skidt tilpas over det, jeg gør, fordi I alle er bange for, at de heteroseksuelle vil få det skidt med jer. Arbejd med jer selv. Jeg elsker den, jeg er, og det, jeg beslutter mig for at gøre. Kom selv derhen«.

Andre Twitter-brugere, deriblandt rapperen Diddy, roste Lil Nas X’s mod.