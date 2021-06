Direktøren talte om »spor af« sexchikane tilbage i februar - i dag mistede han sit job

Da Aros’ direktør, Erlend Høyersten, tilbage i vinter gav et stort interview i Politiken og blev spurgt, om der havde været sexchikane på museet, svarede han, at der havde været »spor« af det, men at det var blevet behandlet.

»Men jeg tror ikke, at der findes nogen større organisationer, som kan sige, at det ikke findes hos dem. Man skal ikke være blind for, at der har været uønsket opmærksomhed, og folk kan have opført sig upassende, ikke alene i forhold til det seksuelle, men også i forhold til en hård tone«, sagde direktøren.