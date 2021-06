Afgørelse er truffet, efter at Cosby har afsonet mere end to år af en dom, som han fik i 2018 for overgreb.

Den højeste retsinstans i Pennsylvania omstøder dom over Bill Cosby om seksuelle overgreb. Derfor bliver han løsladt fra fængsel.

Afgørelsen er truffet, efter at Cosby har afsonet mere end to år af en dom, som han fik i 2018 på mellem tre og ti års fængsel for et seksuelt overgreb begået mod en kvinde i 2004.

Ritzau