Når danskerne skriver ’Hej Preben’ til chefen, skriver tyskerne ’Sehr geehrte Dr. Braun’

Danskerne skjuler hierarkierne, mens tyskerne bærer magten udenpå. Tyskerne vil have masser af lys, mens danskerne skaber små rum med PH-lampe-skær. I Tyskland hører man stadig en biklang, når der tales om folkelighed, mens danskerne ikke kan få folk og fællessang nok ... I et år, hvor Tyskland står over for valg og værdidiskussioner, er vi taget til grænselandet for at gå på opdagelse i kulturforskellene. Lighederne er flest, og fordommene er mange, men der er også klare kulturforskelle, siger kilderne.