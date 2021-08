2 hjerter: Drønirriterende detalje præger ny bog, hvor drabschefen svarer på Ude og Hjemme-spørgsmål

Anders Lomholts far var fængselspræst i Horsens Statsfængsel i 80’erne og fortalte ofte derhjemme om en usædvanlig dobbeltmorder, han tit havde besøg af på sit kontor i fængslet. Eller gik gårdtur med, fulgt af et par fængselsbetjente.

Dobbeltmorderen hed Naum Conevski og var kommet til Danmark i 1968 som gæstearbejder fra Makedonien i det daværende Jugoslavien. Han blev i 1981 dømt for en voldtægt, men dommen blev i 1984 omstødt af den særlige klageret, og Conevski blev løsladt. Tre måneder senere foretog han en tilsyneladende umotiveret likvidering af to unge mænd på Femøren på Amager. Året efter blev han idømt fængsel på livstid for dobbeltmordet samt flere voldtægter og overfald i årene inden.

Den veltalende og følelsesladede Conevski overbeviste præsten om, at han ikke var skyldig i dobbeltmordet, og de to holdt kontakten, længe efter at Conevski blev flyttet til andre fængsler og i 1998 til den mest sikre af de sikre afdelinger i retspsykiatrisk center på Sct. Hans ved Roskilde.