Hans flugt varede et helt liv: Jørgen Haugen Sørensen er død

På en af Jørgen Haugen Sørensens udstillinger – for godt femten år siden – kunne man opleve en stor og udfordrende skulptur. ’Mens vi venter’ var dens titel. Den var figurativ og fremstillede måske kunstneren selv, der tog sig en svingom med Døden. For selv det mest levende menneske ved godt, at døden venter derude et sted på livsbanen og tidslinjen. Og Jørgen Haugen Sørensen var et meget levende menneske.

Nu er han død, denne store, selvberoende, trodsige og helt igennem antiautoritære danske billedhugger. Han sparede ikke sig selv, mens han levede, men levede dog længe nok til at triumfere som kunstner, med vældige arbejder placeret i metropoler som Seoul, Ankara og Rom.