Anmelder: Al gnist bliver dræbt af det banale kommentarspor og de skingre farver på væggene

Hvordan i alverden kan det gå så galt med tre så gode kunstnere, tænker jeg på vej ned ad trappen på Kunstforeningen GL STRAND, stønnende, fnysende og rystende på hovedet.

Indtil jeg bliver mødt af en af kunsthallens medarbejdere, som siger, at jeg burde prøve den til udstillingen særligt opfundne drink bestående af grapefrugt, gingerbeer og noget tredje, jeg ikke når at opsnappe, hvad er. Okay ja, tre ingredienser, var det eneste jeg svarede. Tre ingredienser og isterninger ... Ja, okay ... Isterninger. Kunstens institutioner fortjener udmærkelser og medaljer for det arbejde, de gør for at tiltrække det kunstpublikum, som siden corona har været lidt afventende med igen at melde sig under de kulturbærende faner. Torsdagsbar, fredagsbar ...



Tre ingredienser ... Helt som i tilfældet med udstillingens tre superstjerner J.F. Willumsen (1863-1958), Olivia Holm-Møller (1875-1970) og Asger Jorn (1914-1973) ... En ménage à trois fra himlen, skulle man tro. Men som alle, der selv har forsøgt sig med den erotiske leg – trekanten – ved, så er det en svær disciplin. Så mange lemmer. Der er ofte én, som føler sig lidt udenfor.

Og den ene udenfor må i denne cocktail være Asger Jorn. Han stritter lidt. Danser i periferien. De andre to er hinanden lidt nærmere med deres symbolistiske tilbøjeligheder.