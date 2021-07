Venstrefløjen har kuppet Wikimedia, siger en af stifterne

Verdens største internetencyklopædi Wikipedia er blevet overtaget af venstreorienterede frivillige og giver kun en ensidig side af sandheden.

Det mener en af medskaberne af Wikipedia selv, Larry Sanger, der i et YouTube-interview med UnHerd, fortæller om sin bekymring med hjemmesiden, der er en af verdens mest besøgte.

»Kan man stole på, at Wikipedia altid giver sandheden?«, spørger Larry Sanger sig selv.

»Tja, det kommer an på hvad, man mener sandheden er. For der er mange medier – inklusive Wikipedia – som går ud fra, at der kun er én version af sandheden på et vilkårligt kontroversielt spørgsmål. Men sådan har Wikipedia ikke altid været«, siger Larry Sanger i interviewet og fortæller, hvordan hjemmesiden i starten havde flere forskellige synspunkter på et givent emne, men nu – ifølge Sanger – kun har ét: de venstreorienteredes.

Larry Sanger, der var med til at starte hjemmesiden i 2001, men ikke er tilknyttet den mere, mener for eksempel, at der er stor forskel på måden, man skriver om republikanske og demokratiske præsidenter på.

»Hvis man vil have noget, der minder det mindste om et republikansk synspunkt på Joe Biden, så får man det ikke fra Wikipedia