Legendarisk basketballspillers sko er blevet solgt for millionbeløb

Michael Jordan var i 1990’erne en af verdens mest berømte mænd.

Hans utrolige evner på en basketballbane gjorde ham til en megastjerne, ikke bare inden for sporten, men også i popkulturen, og hans navn blev til en milliardforretning, særligt inden for skobranchen.

Michael Jordan indgik nemlig et samarbejde med Nike om at lave skoene Air Jordan – som var et af basketballspillerens kælenavne på grund af hans ekstremt lange og høje hop – og i dag er de sjældne af modellerne noget af det dyreste fodtøj, man kan klemme sine fusser ned i.

Senest er et par Space Jam Air Jordan 11 ifølge kunstmediet Artnet News blevet solgt hos auktionshuset Sotheby’s for 176.400 dollars. Det svarer til godt og vel 1.100.000 kroner.

Foto: Sotheby's

Selve modellen Air Jordan 11 har ganske vist været på det almindelige marked og er ikke sjældne. Men netop denne farvekombination blev produceret i ganske få eksemplarer og lavet specifikt til Michael Jordan, som brugte dem under optagelserne til filmen ’Space Jam’ fra 1996.

I filmen skal basketballspilleren som bekendt hjælpe Warner Brothers’ tegnefilmfigurer med at vinde en basketkamp mod onde aliens, der vil gøre Snurre Snup og alle de andre figurer til intergallaktiske slaver, og det gør han altså ved hjælp af sine Space Jam Air Jordan 11.

Skoene, der netop er blevet solgt, er dog aldrig blevet brugt. Til gengæld er de signeret af Michael Jordan selv, og de er naturligvis i hans størrelse, 47.

De er udviklet af Air Jordans faste designer Tinker Hatfield, som blandt andet afstivede anklerne, så Michael Jordan kunne lave pludselig vrid, drej og driblinger på banen uden at vrikke om.

De dyreste sneakers, der nogensinde er blevet solgt, var i øvrigt også et par af Michael Jordans aflagte.

Sidste år solgte auktionshuset Christie’s et par røde Air Jordan 1 for intet mindre end 615.000 dollars, altså lige knap 4 millioner kroner. Skoene var blevet brugt af Michael Jordan under en kamp med Chicago Bulls i 1985, og der sad stadigvæk et lille stykke glas fast i dem, efter at basketspilleren havde knust bagpladen på kurven under et af sine berømte slamdunks.