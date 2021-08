Skilsmisse, campingvogn og proformaægteskab tvang Heino Hansen ud af hans komfortzone og gjorde ham sjov

Heino Hansen var et stille barn, indtil kernefamilien gik i opløsning, og han som 8-årig måtte flytte i campingvogn med sin mor. Derfra lærte han at klare sig ved at være sjov, og efter 13 år som komiker er Heino Hansen nu så sjov, at han er med i stribevis af tv-programmer og skal optræde 115 gange med sit første one man-show.