Mark Ronson kan det hele. Nu laver han også musik-tv – og slipper godt fra det

Mark Ronson kan det hele. Han er dj, producer og sangskriver.

Men han er ikke nogen fantastisk interviewer. Det gik op for mig, da jeg hørte ham i podcasten ’The Fader Uncovered’, der udkom tidligere i år. Her, øhm, interviewer Ronson en række prominente navne som Erykah Badu, David Byrne og Kevin Parker fra Tame Impala, men mest af alt er det bare lidt løs-i-kødet-hyggesnak blandet med duperet fanboy-fedteri. Det var ofte ret frustrerende at lytte til.

Derfor var mine forventninger til Ronsons nye musikdokumentarserie ’Watch the Sound’ til at overse. Men heldigvis overraskede serien positivt. Mest af alt fordi Ronson ikke skal fortælle andre menneskers livshistorier her. Til gengæld får han frit slag til at buldre igennem som musiknørd. Og så kan han lige pludselig godt finde ud af at stille de rigtige spørgsmål.