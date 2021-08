Nye anbefalinger skaber bekymring hos spillesteder og teatre

Mens der jubles hos biograferne, er glæden mere forbeholden hos teatre og spillesteder over, at Sundhedsstyrelsen nu har ophævet anbefalingerne om at holde mindst én meters afstand i det offentlige rum.

Anbefalingen lyder nu, at man skal holde afstand til andre i det offentlige rum, »hvor det er muligt«, og det betyder, at der fra lørdag ikke længere vil være begrænsninger for, hvor tæt man må sidde sammen i kirker, teatre, spillesteder og biografer.

»Vi har ligget vandret for at overbevise politikerne om, at de skulle fjerne restriktionerne. Der er premiere på ’Ternet Ninja 2’ i næste uge, og uden restriktioner kan vi besætte alle pladser«, siger Lars Werge, der er direktør i brancheforeningen Danske Biografer.