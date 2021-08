Sent søndag eftermiddag, mens medierne var i breakinggult som følge af den dramatiske time for time-udvikling i Afghanistan, skrev Joy Mogensens på Facebook, at hun har meddelt statsministeren, at hun ønsker at gå af som kultur- og kirkeminister.

Joy Mogensen indleder sit lange opslag med at erklære, at »Det har været den største ære at have haft Statsministerens tillid i tykt og tyndt. Der er ikke noget mere meningsfuldt end at få lov at tjene vores land i en socialdemokratisk regering«.