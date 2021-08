Forbavsede forskere opdager: Romerne spillede forestillinger – på græsk

Historien om Pompeji, den vulkanske by i det gamle romerrige, skal formentlig redigeres på flere områder, efter at arkæologer ifølge Reuters har fundet et usædvanlig velbevaret skelet på en gravplads i området. Et af de bedst bevarede skeletter nogensinde fundet i Pompeji.

Han – for skelettet er en mands – har et navn: På en mindeinskription i nærheden figurerer han med et navn, der er en nyfødt hipsterdansker værdigt: Marcus Venerius Secundio.

Navnet optræder ikke kun i inskriptionen, men også i et af Pompejis arkiver, hvor det fremgår, at Marcus Venerius Segundio slavearbejdede som kustode ved Venus-templet. Senere blev han dog frisat, og hans betydelige gravsted tyder på, at han raket-avancerede og opnåede en vis social position.

Den dramatiske dag i år 79, da Vesuv eksploderede i lava og aske, slap han for. Han var et sted i 60’erne, da han døde og blev begravet på en gravplads, der dateres til Pompejis sidste årtier, før byen blev dækket af aske.

Ud over at skelettet er i fin stand, vækker den gamle herre opmærksomhed, fordi der ved hans gravsted er fundet stoffer, der kan være af den slags, der kan bruges til balsamering. På tidspunktet for mandens død var det almindelige, at man blev kremeret, så det vil være usædvanligt, hvis man finder ud af, at han er blevet balsameret og begravet.

Fundet er også interessant, fordi der i forbindelse med navneinskriptionen ifølge Reuters er fundet nogle ikke nærmere beskrevne ’referencer’ til græsksprogede teaterforestillinger i Pompeji. Det er første gang, der er fundet tegn på, at der i Pompeji er opført teaterforestillinger ikke bare på latin, men også på græsk. Det vidner om Pompejis livlige og åbne kulturelle klima, vurderer Pompeji-besøgsstedets direktør, Gabriel Zuchtriegel, over for Reuters.

Pompeji, der ligger lidt sydøst for Napoli, blev med sine 13.000 indbyggere begravet i aske i år 79, efter at Vesuv var gået i udbrud. Stedet står som bekendt nærmest som inden udbruddet, fordi lavaen har ’frosset’ det skelsættende øjeblik.

Pompeji blev genopdaget i 1600-tallet og har siden omkring midten af 1700-tallet været feltplads for arkæologer, historikere og interesserede. For nogle år siden blev den italienske regering kritiseret for at lade området forfalde, men siden er aktiviteterne på stedet taget til, og det er i forbindelse med nye udgravninger, at skelettet er dukket op.