Røde og blå partier: Corona har været en øjenåbner. Vi ved alt for lidt om kulturlivet

Ambitionerne om at oprette et uafhængigt Kulturens Analyseinstitut får politisk opbakning fra begge sider af Folketinget. Ikke mindst de store problemer for kulturen i kølvandet på coronapandemien har vist, at der er brug for sådan et institut, der både kan undersøge kulturens betydning og dens økonomi for os som borgere, lyder det fra Venstre, Konservative, Radikale og SF.

Behovet for et selvstændigt analyseinstitut, der kan undersøge både kulturøkonomi og kulturens betydning for det danske samfund har været oppe at vende flere gange.