Var det noget med en ultralet rollator eller krykker i kernelæder? Her er 8 design, der beviser, at hjælpemidler ikke behøver at emme af hospital

Da designvirksomheden By Acre i 2017 blev udmærket ved Danish Design Award, forklarede juryen, at rollatorserien Scandinavian Outdoor »med sit harmoniske udtryk glider ubesværet ind i hjemmet, uden at det opleves som institutionaliseret«. Dermed løser rollatoren opgaven med at skabe et møde mellem intim privatsfære og velfærdsteknologi.

For mange ældre (og yngre) er det stadig forbundet med et stort spring i livet at blive rollatorbruger, og målet med den danskdesignede rollator er at hjælpe med at håndtere erkendelsen, at kroppen er svækket. By Acre kalder selv modellen Carbon Ultralight for den letteste rollator i verden, og dens kulfiberstel vejer lige under 5 kg. Ifølge hjælpemiddelvirksomheden Seniorland er rollatoren hurtigt blevet populær, især blandt den gruppe af kunder, som vælger selv at bruge penge på t