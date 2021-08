TV 2 om Grønlands-sagen: »Stærkt beklageligt journalistisk svigt«

TV 2 bragte i april en historie, der potentielt kunne have ændret udfaldet af det grønlandske valg. Nyhedsstationen påstod, at politikeren Múte B. Egede havde været inhabil i to sager, hvor han havde været medvirkende ved politiske beslutninger, der havde givet ham personlig gevinst.

Men historien viste sig at være rent fup og måtte trækkes tilbage.

I en ny redegørelse til kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) skriver TV 2’s bestyrelsesformand, Jimmy Maymann, at der ikke har været tale om et bevidst forsøg på at påvirke udfaldet af det grønlandske valg, men derimod »et stærkt beklageligt journalistisk svigt«.