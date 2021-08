Kulturlivet undrer sig gevaldigt: Hvor er vores guldalder, Mette Frederiksen?

Der er mulighed for »en ny guldalder« for kulturen, sagde statsminister Mette Frederiksen (S), da hun for et par uger siden udpegede Ane Halsboe-Jørgensen (S) til ny kulturminister i stedet for Joy Mogensen (S).

Men den guldalder skal man kigge langt efter i det udspil til en ny finanslov, som regeringen præsenterede mandag, mener flere kulturorganisationer. Faktisk figurerer ordet ’kultur’ overhovedet ikke i den sammenfatning på 24 sider, som regeringen fremlagde sammen med sit forslag.

»Vi har alle været spændt på, hvad den guldalder, Mette Frederiksen lovede, ville komme til at koste. Men det er svært at se på finanslovsudspillet, at regeringen mener, at den kommer til at koste noget som helst«, siger Peter Mark Lundberg, der er direktør i brancheforeningen Dansk Teater.