Regeringen vil afskaffe danske kulturagenter: »Vi mister den billigste reklame og goodwill, Danmark kan få«

Det skal være slut med at lære russiske studerende at læse Søren Kierkegaard på originalsproget, fortælle kinesiske studerende om demokrati og at lære polske universitetsstuderende dansk, så de kan blive ansat på danske virksomheder i Polen.

I regeringens finanslovsforslag står Lektoratsordningen, der har 26 danske lektorer udstationeret på universiteter i udlandet, til at blive afskaffet. Ordningen koster knap 9 millioner kroner om året og foreslås nu udfaset med et par millioner om året frem til 2027.

»Det kom som en bombe for os. Vi hørte først om det i mandags, da jeg blev ringet op af Styrelsen for Uddannelse og Forskning«, siger lektor på Københavns Universitet Bettina Perregaard, der er formand for Lektoratsudvalget, der rådgiver styrelsen og ansætter de danske sendelektorer.