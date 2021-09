Han har fans i hele Asien. Men en ny lov mod 'tøsede' mænd kan meget vel destruere Luo Yi Zhous ellers så lovende fremtid som idol

Fremtiden så lys ud for Luo Yi Zhou. Efter at have brugt hele sin ungdom på at træne dans, sang og skuespil, vandt han i år den kinesiske talentkonkurrence ’Youth With You 3’ og blev dermed medlem af den nystartede popgruppe Ixform. Samtidig landede den blot 21-årige stjerne hovedrollen i dramaserien ’Are You Safe’.

Iført en halvåben skjorte, adskillige glitrende halskæder og med sit karamelfarvede hår, blå kontaktlinser og voldsomme makeup kan den unge stjerne let forveksles med et sydkoreansk k-pop-idol, og han har allerede fans i hele Asien. Men en ny lov i Kina kan meget vel destruere Luo Yi Zhous ellers så lovende fremtid som idol.