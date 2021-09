Det »suverænt fedeste« kongrescenter i Danmark bliver massivt nedskaleret

Der var store tanker og store ord, da Scandic tilbage i 2017 lancerede planerne om et kæmpe nyt hotel i Aarhus Ø.

Hotellet skulle være landets største uden for København, og det skulle have det bedste kongrescenter i landet. Med direktørens ord skulle det være »det suverænt fedeste i Danmark«.

Men nu er de planer lavet om, skriver Jyllands-Posten.

På grund af coronakrisen drosler bygherren ned fra 500 til 350 værelser, og konferencerummene bliver ikke til 2.000 personer, men til 700-800 mennesker i stedet.

»Vi har lært en masse under pandemien og kan se, at både nationale og internationale gæster har en anden adfærd.Og mange af de nye adfærdsmønstre forventes at fortsætte på den anden side af corona,« siger Søren Faerber, adm. direktør for Scandic i Danmark, i en skriftlig kommentar til Jyllands-Posten.

De mener altså, at der kommer færre forretningsrejsende, men vil i stedet forsøge at lokke ferierende gæster indenbords. Det skal blandt andet ske med et ekstra stor spa-afdeling,

Derudover bliver der også skruet op for andelen af erhvervslejemål i bygningen, som tegnestuen BIG har stået for.

Efter den nuværende plan skal hotellet stå færdigt i 2026.