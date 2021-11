Da Neil Young skrev sit første hovedværk, var det næppe Elon Musk, han så for sig

Bekymringen for miljøet er ikke en nymodens opdagelse, men midt i de dybe panderynker er det bare så vigtigt at blive ved med at drømme i sit liv. Kim Skotte har genhørt Neil Youngs album ’After the Gold Rush’ og skriver om det i denne klumme.