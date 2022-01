Det har været en fast tradition nytårsmorgen siden 1959. I år foregår det ikke længere på DR, men traditionen lever

Det årlige nytårsskihop hører til de ældste tv-traditioner i Danmark. Efter at have hoppet fra møblerne ind i det nye år ligger vi i dem dagen efter og ser vovehalse på ski svæve mellem liv og død. Det er et øjeblik for nye begyndelser, skriver Kristoffer Hegnsvad i denne kulturkommentar.