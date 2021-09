»Det er et demokratisk problem«: Skandalejournalists nye medie tilbyder politikere omtale mod betaling

Hjemmesiden MigogKBH tilbyder de københavnske lokalpolitikere taletid frem mod kommunalvalget i efteråret.

Taletiden er dog ikke ikke gratis.

Ifølge en artikel i Berlingske har MigogKBH sendt en mail rundt til lokalpolitikerne i byen og tilbudt guld-, sølv- og bronzepakker, der giver forskellige grader af eksponering på hjemmesiden.

Ifølge Berlingske ligger priserne mellem 4.950 og 11.995 kroner og giver adgang til »artikel om dig og dit valgprogram«, »2 x 24 timers take-over på forsiden af MigogKbh (du ejer alle formater i toppen af vores populære forside)« og »fast placering med dit budskab imellem alle vores topartikler«, som Berlingske citerer fra mailen.

Det vil fremgå af omtalen, at den er betalt. Det siger Peter Sindahl, kommerciel direktør i MigogKBH, til Berlingske.

»Vi ser ikke nogen forskel mellem, at man kan se en kampagnevideo for en kandidat i biografen eller læse et sponsoreret artikelformat om kandidaten på vores platform. Alt vores betalte indhold markeres som sådan, og så længe det er klart, ser jeg ikke noget problem,« siger han til avisen.

Det er Enhedslistens Frederik Werner Kronborg ikke enig i. Han kalder fremgangsmåden for »et demokratisk problem«.

MigogKBH er en relativt ny hjemmeside, der blev startet i 2018 af den skandaleombruste sportsjournalist Michael Qureshi, der i 2015 blev fyret fra Ekstra Blandet for at opdigte citater.

Formatet MigogKBH har næsten 70.000 følgere på Facebook og næsten 90.000 på facebookgruppen for søstersitet MigogAalborg. Der findes også et MigogOdense og et MigogAarhus.

Hjemmesiderne er kulturguider til de respektive byer.