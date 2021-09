60 meter høj statue bliver kaldt øjebæ: Den kostede 165 millioner kroner at bygge. Fire år senere skal den pilles ned igen til næsten samme pris

Præcisering: I en tidligere version af denne artikel, fremgik det i overskriften, at der kun var gået et år, siden statuen blev bygget. Det er ikke korrekt. Politiken beklager.

De lokale bryder sig ikke om den 60 meter høje statue af en krigsgud, der blev sat op i Hubei-provinsen i Kina for fire år siden.

Nu skal der bruges 150 millioner kroner på at flytte den 1.200 tons tunge statue efter gentagne klager over, at det er en decideret øjebæ, skriver South China Morning Post.

Ifølge mediet kostede statuen 165 millioner kroner at bygge.

Det kinesiske ministerium for bolig og byudvikling begrunder den dyre flytning med, at statuen »ødelægger karakteren og kulturen i Jingzhou som en historisk by«, og at den »overtræder byplanlægningsreglerne«, der siger, at bygninger i området højst må være 24 meter høje. Den regel viste sig at inkludere statuer.

En af verdens største

Statuen af krigerguden Guan Yu bliver overført fra byen Jingzhou til byen Dianjiangtai cirka otte kilometer væk.

Lige nu arbejdes der på at fjerne statuen stykke for stykke. Derfor er krigerguden i øjeblikket hovedløs.

Det anslås, at Guan Yu-statuen er et af de største bronzemonumenter i verden. Da den skulle opføres, var der et håb om, at den ville komme med i Guinness Rekordbog. Derfor blev statuen under designprocessen større end først planlagt.

Guan Yu, der døde omkring år 220, var en berømt kinesisk general.