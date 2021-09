Anders Breinholt trækker sig som vært på 'Natholdet' efter 11 år ved roret

2021 bliver sidste år med Anders Breinholt som vært for ’Natholdet’ på TV 2.

Det skriver han mandag morgen i et opslag på Facebook.

»Tilbage i december måned sidste år, gik jeg den tunge gang til Programchefen og Programdirektøren på TV 2 og oplyste dem, at 2021 vil blive det sidste år, jeg er vært på Natholdet. Og at efteråret 2021 vil blive det sidste efterår, med mig som vært på Natholdet«, skriver han.

Anders Breinholt stopper på det populære TV 2-program efter 11 år i værtsrollen og med mere end 900 programmer bag sig. 23 sæsoner blev det til.

»Siden jeg fik ideen til Natholdet – og udviklede det sammen med en lille håndfuld mennesker og over årene med 100 vis af mennesker – havde jeg aldrig drømt om eller turde håbe på, at jeg her over et årti senere kan se tilbage på den bedste tid i mit arbejdsliv«, skriver han i sit Facebook-opslag.

Han oplyser i et interview med TV 2, at han stopper, fordi tiden er inde til kaste sig ud i noget nyt. Hvad det præcis betyder, melder historien dog ikke noget om.

»Man skal stoppe, mens legen er god. Og det er den nu. Det har været de bedste 11 år af mit arbejdsliv«, siger Anders Breinholt til TV 2.

I Facebook-opslaget skriver han, at han vil besvare alle spørgsmål vedrørende fremtiden i den kommende sæson af programmet, som løber i endnu 10 uger med Breinholt ved roret. Og han understreger i interviewet med TV 2, at programmet vil fortsætte, også selv om det bliver uden ham i værtsrollen.