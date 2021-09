Det her maleri understreger, at vi ud fra de bedste intentioner er blevet ført bag lyset

Bag en overmaling i et mesterværk af Vermeer har en elskovsgud gemt sig i cirka 300 år. Nu er overmalingen fjernet, og på museet i Dresden er man nervøs for, om publikum vil acceptere, at byens kronjuvel er dramatisk forandret. Vi går behind the scenes til den officielle præsentation med en kunstekspert, som beretter om uenigheder og svære dilemmaer, der opstod, da man opdagede maleriets hemmelighed.