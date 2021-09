Hollywood-stjerne afslører livsfarlig kamp mod covid-19

Den 71-årige Hollywood-stjerne Jeff Bridges var tæt på at miste livet, da han tidligere på året blev smittet med coronavirus.

Det skriver skuespilleren i et opslag på sin hjemmeside.

Amerikaneren, der sidste år afslørede, at han var blevet ramt af lymfekræft, skriver også, at hans kræftsygdom er på tilbagegang, og at den tumor, han har i kroppen, nu er »på størrelse med en marmorkugle«.

I opslaget forklarer Jeff Bridges, at han selv tror, at han blev smittet med coronavirus i den bygning, hvor han også modtager kemoterapi.

Han måtte efterfølgende tilbringe fem uger på hospitalet, ’fordi mit immunforsvar er skudt i stykker af kemoen’, skriver han.

Min dans med covid-19 får mit kræftforløb til at ligne en leg Jeff Bridges, skuespiller

»Min dans med covid-19 får mit kræftforløb til at ligne en leg«, tilføjer Oscar-vinderen.

Jeff Bridges oplyser ikke, hvor længe siden det er, at han blev smittet med virusset.

Et pænt stort los i røven

Han fortæller dog, at han stadig arbejder på at kunne klare sig fuldstændig uden at modtage ekstra ilt, men at han ikke længere har brug for en ilttank, når han bare går rundt.

»Covid-19 gav mig et pænt stort los i røven, men jeg er dobbelt vaccineret og har det meget bedre nu«.

»Selv om jeg gennemlevede øjeblikke med umådelig smerte, hvor jeg kom tæt på himlens porte, så følte jeg mig i det store hele glad og munter det meste af tiden«.

»Dette strejf af døden har bragt en ægte gave med sig - livet er kort og smukt«, skriver Jeff Bridges.

Den amerikanske skuespiller har en lang og glorværdig karriere i Hollywood bag sig.

Han begyndte som barneskuespiller i tv-serien ’Sea Hunt’ med sin far, Lloyd Bridges, og sin bror Beau Bridges.

Som voksen er Jeff Bridges især kendt for sin signaturrolle som ’The Dude’ i kultklassikeren ’The Big Lebowski’ og for sin Oscar-belønnede hovedrolle i ’Crazy Heart’.

ritzau