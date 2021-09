Engang stod Venstre bag store besparelser. Nu er der fuldtonet støtte til mange ekstra millioner til kulturen

Efter en årrække med besparelser og fyringer og derefter halvandet års coronapandemi er det på tide, at der bliver brugt flere penge på kultur i Danmark. Det mener den nystartede interesseorganisation Dansk Kulturliv, som en række toneangivende brancheorganisationer står bag.

Organisationen foreslår i sit første udspil, at man de næste tre år tilfører kulturen ekstra 2 procent i prioriteringsbidrag om året – i alt 500 millioner kroner over de tre år. Med andre ord går forslaget ud på at køre det, man kunne kalde en omvendt grønthøster, gennem kulturbudgetterne. Kulturlivet var under den tidligere borgerlige regering underlagt et såkaldt omprioriteringsbidrag på 2 procent om året. De forhadte besparelser blev af kritikerne kaldt en grønthøster, fordi de ikke tog hensyn, men ramte alle lige hårdt.