Hvor er det dog fedt, når jeg lige at tænke, da jeg går ind i Verner Pantons enorme installation ’Lyset og farven’.

Alt er grønt rundt om mig. Lamper og møbler er placeret præcis lige der, hvor Panton besluttede, at de skulle stå, da han skabte installationen til Trapholt i 1998. I næste rum er alt blåt, så bliver det lyserødt, og så begynder jeg at tvivle. Er det her egentlig en god idé? Begynder jeg ikke at få det dårligt?