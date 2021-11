Efter 20 år som sprogforsker er den 48-årige lingvist gået i lære som maskinmester på sin fødeø. I stedet for at forske i danskernes samtalesprog står hun op hver morgen for at skifte hydrauliske stempler og øve sig i at svejse.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her