Chefredaktør lægger sig fladt ned: »Nævnet har fundet nogle fuldstændig rimelige kritikpunkter«

Radio Loud har 14 dage til at komme med en plan, der skal sikre stationens fremtid, efter at Radio- og tv-nævnet har rettet en usædvanlig skarp kritik af den statsfinansierede radio.

I en ny rapport fra nævnet fremgår det, at Radio Loud ikke har levet op til radioens forpligtelser til at producere live-udsendelser og til at være i kontakt med lytterne, og nævnet beder derfor radioen om at rette op på en række forhold.