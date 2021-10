5 hjerter: Hun brød igennem mod alle odds. Siden blev hun glemt af alle

Som kvindelig komponist blev Florence Prices arbejde bedømt på forhånd af mange som letbenet, fattigt, manglende dybde, logik og virilitet. Og med spørgsmålet om race oveni – Price var afrikansk amerikaner – var hendes position meget vanskelig. Nogenlunde sådan beskrev den midaldrende Price i 1943 selv sine betingelser som komponist i et brev til direktøren for konservatoriet i Boston. Brevet fortæller om hendes vilkår, men også, at hun var helt bevidst om det og ikke havde noget problem med at pointere det i mødet med autoriter. Hun var opsat på at kæmpe.

Florence Price er aktuel med to af sine fire symfonier indspillet af The Philadelphia Orchestra med deres chefdirigent, Yannick Nézet-Séguin. For den 1. symfoni er det kun anden gang, den bliver indspillet – første gang var i 2019 af et mindre orkester – og den 3. symfoni har ikke tidligere kunnet høres på et album.