Barnebarn sælger ud af Al Capones pistoler og minder for at vise gangsterens ’menneskelige side’

Han er en af historiens mest berygtede gangstere, der spredte frygt og rædsel på Chicagos gader i 1920’erne. Nu håber Al Capones barnebarn, at en ny auktion kan være med til at genrejse bedstefaderens navn og præsentere ham i et mere menneskeligt lys, skriver The Guardian.

174 genstande ryger på auktion i Sacramento i Californien fredag, deriblandt guldkæder, lommeure og Al Capones semiautomatiske Colt-pistol, der forventes at blive solgt for flere hundred tusind dollars.

Foto: Nick Otto/Ritzau Scanpix

På auktionen findes også et billede fra juledag i 1946, hvor Al Capone sammen med sin kone og fire børnebørn går en tur foran deres hus i Florida, kort efter at han var blevet løsladt fra Alcatraz-fængslet, hvor han afsonede en dom for skattesvindel.

77-årige Diane Capone, som er Al Capones barnebarn, siger ifølge The Guardian, at hun håber, nogle af disse genstande kan være med til at vise en mere menneskelig side af hendes bedstefar i stedet for det kriminelle gangsterliv, han er berygtet for.

Blodpenge

Al Capone, også kendt som ’Scarface’, blev født i Brooklyn i 1899 og gjorde sig siden kendt som forretningsmand og gangster i Chicago i forbudstiden. Han sad i fængsel for skattesvi