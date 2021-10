Dansk app skulle gøre os klogere på farten, men pengene slap op

Journalistik i øregangen hitter. Vi lytter på cyklen til arbejde, mens vi laver aftensmad, og alle de største skrevne medier har for længst fået sig en podcast eller fem.

Derfor gik lydtjenesten Strillo sidste år i luften med en app, der samler og læser artikler op fra forskellige medier. Men her knap halvandet år efter er projektet kulsejlet, og Strillo er under konkurs, oplyser branchemagasinet MediaWatch.

»I bund og grund løb vi ind i forsinkelser på grund af corona, og det betød, at den finansiering, vi havde sikret, løb ud, inden vi nåede at få konceptet rigtigt ud over rampen. Vi brugte lang tid på at forsøge at rejse ny finansiering, men i sidste ende var det ikke muligt, så derfor bliver vi nødt til at lukke det ned«, siger direktør for Strillo Christoffer Rasmussen til MediaWatch.

»Man har et standpunkt, til man ta’r et lyt«

Konceptet var, at kunderne for 59 kroner om måneden kunne lytte til tre til fem udvalgte kvalitetsartikler fra både danske og internationale medier. Til at begynde med var der indgået aftaler med 11 medier, herunder The New York Times, The Guardian og danske Altinget.

Da Strillo startede, var det med mantraet: »Man har et standpunkt, til man ta’r et lyt«.

»Som bruger vil du udvide din horisont og se verden fra nye perspektiver med forskellige vinkler på tidens store dagsordner på tværs af medier og ideologiske ståsteder«, lød det dengang fra tjenestens direktør, Christoffer Rasmussen.

Ifølge ham var der god interesse fra medierne og flere aftaler på vej. Sværere har det været at få abonnenterne om bord. Planen var at nå 7.500 abonnenter inden for det første år, og derefter udvide til resten af Skandinavien og senere til flere europæiske lande.

Men det lykkedes ikke at komme over de 1.000 abonnenter. Ejerkredsen er nu på udkig efter nogen, der vil overtage hele eller dele af virksomheden.

Lydtjenesten er endnu ikke lukket ned, men alle abonnementer er sat i bero, indtil der lukkes helt for tjenesten.