Annette Heick leverer drøje hug til navngivne på TV 2

Når Annette Heick som indgangsbøn til sin moderat murstenstykke erindringsbog anfører, at hun altså synes, hun har oplevet meget mere, end hendes alder tilsiger, lyver hun ikke.

Efter endt læsning sidder man tilbage med et indtryk af, at for pokker, hvor har der da været fart på hendes karriere, fra hun som 15-årig lagde fra kaj som professionel skribent med egen brevkasse, ’Hej Heick’, på B.T., og så til den knusende sikre musicalstjerne, der lukker og slukker som en af deltagerne i Abba-forestillingen ’Mamma Mia’ – med den første corona-lockdown som punktum. En rutsjebanetur af de mere forrygende, og som alle gode af den slags går ruten over både tinde og dal.