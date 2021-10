Jeanette Ottesen reagerer på kritikken: »Min undskyldning i bogen ramte helt ved siden af«

Den tidligere topsvømmer Jeanette Ottesen er kommet i modvind, efter at passager af hendes kommende bog er blevet offentliggjort, og nu undskylder Ottesen for det kapitel, der omhandler mobning af svømmekollega Lotte Friis.

I bogen fremgår det, hvordan Lotte Friis blev mobbet af andre svømmere, og at Ottesen ikke sagde fra, men selv bidrog til mobningen.

Friis har selv udtrykt skuffelse over, at mobningen er blevet delt med offentligheden. Hun ville gerne selv fortælle sin historie, hvis hun en dag følte trang til det.

Jeanette Ottesen erkender nu, at kapitlet ikke har frembragt det tiltænkte budskab. Det skriver hun på sin Instagram-profil.

»Jeg tager ansvar for, at min undskyldning i bogen ramte helt ved siden af, og at jeg igen har forurettet Lotte. Jeg forstår til fulde Lottes reaktion. Det var mit ønske at sætte fokus på mobning på en konstruktiv måde, men jeg er i stedet kommet til at reproducere og ansvarliggøre Lotte. Det var det sidste, jeg ville, men jeg kan godt se, at det desværre er, hvad jeg har gjort. Det er jeg ked af«, skriver Jeanette Ottesen blandt andet.

Ottesen stoppede karrieren efter OL i Tokyo, mens Friis gik på svømmepension i 2017.

Se hele opslaget her: