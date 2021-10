Retsdokument: Alec Baldwin var uvidende om ladt våben, da han skød filmfotograf

Skuespiller Alec Baldwin skulle have modtaget en ladt pistol fra en assisterende instruktør, uvidende om at rekvisit-våbnet kunne dræbe, viser retsdokumenter ifølge nyhedsbureauet AP.

Kort efter skød og dræbte den 63-årige Hollywood-stjerne den 42-årige filmfotograf Halyna Hutchins med et skud i brystet torsdag omkring klokken 13.50 lokal tid.

Den assisterende instruktør vidste heller ikke, at rekvisit-pistolen var skarpt ladt ifølge en ransagningskendelse, der er blevet indgivet ved en domstol i Santa Fe i delstaten New Mexico i USA. Han skulle ifølge nyhedsbureauet Reuters have råbt »koldt våben«, da han gav pistolen til Baldwin. Det er et udtryk i filmbranchen for et våben, der ikke indeholder nogen former for ammunition.

Det fremgår også af dokumenterne, at instruktør Joel Souza, der stod bag Hutchins, blev ramt i skulderen under hændelsen, der foregik inde i en bygning ifølge nyhedsbureauet Reuters. Souza er blevet behandlet på hospitalet og udskrevet fredag.

Ransagningskendelsen blev fredag godkendt af en lokal dommer, så efterforskere kan indsamle bevismateriale på filmsettet i New Mexico, hvor skyderiet fandt sted. Efterforskerne er blandt andet interesseret i Baldwins blodplettede kostume og pistolen som bevismateriale, skriver AP. Efterforskerne vil også beslaglægge andre rekvisit-pistoler og ammunition, der er blevet brugt til optagelserne af westernfilmen ’Rust’, hvor Baldwin spiller hovedrollen.

Efterforskning fortsætter

Tidligere fredag kaldte Baldwin drabet en »tragisk ulykke«. Efter skyderiet afgav skuespilleren forklaring på den lokale sherifs kontor.

Det er uklart af dokumenterne, hvor mange skud der blev affyret. Der er ikke rejst nogen sigtelser i sagen, og Baldwin har tilladelse til at rejse.

»Han er en fri mand«, sagde sheriffens talsmand, Juan Rios, fredag lokal tid ifølge nyhedsbureauet AP.

Politiets efterforskning er stadig åben og fortsætter.

