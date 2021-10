Chefredaktør afviser kritik: »Jeg ville personligt være meget stolt, hvis folk citerede B.T. hver anden dag«

B.T.s nye storbyredaktioner bliver beskyldt for at kopiere lokale konkurrenter. Der skal hankes op, siger chefredaktør Michael Dyrby, som dog mener, at antallet af citathistorier ligger inden for skiven.