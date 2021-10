New Zealands troldmand får opsagt sin kontrakt efter upassende kommentarer

Det er jobbet, der på papiret lyder alt for skørt til at være sandt.

Ikke desto mindre har 88-årige Ian Brackenbury Channell igennem mere end to årtier kunnet kalde sig New Zealands officielle troldmand, en tjans, der har indbragt ham 16.000 newzealandske dollars om året (cirka 75.000 kroner) for blandt andet iført sin spidse troldmandshat at udføre regndans og underholde turister.

Men i kølvandet på en række kontroversielle udtalelser er magien tilsyneladende forsvundet, og nu har byrådet i Christchurch valgt at stoppe samarbejdet med troldmanden.

Det skriver det newzealandske nyhedssite Stuff.

Ifølge kontrakten har Ian Brackenbury Channell skullet levere »troldmandshandlinger og andre troldmandsagtige tjenester« som en del af marketing for byen, men det stopper til december, lyder det fra byrådet i Christchurch, som har sendt et brev til troldmanden og takket ham for tro tjeneste.

I august lavede troldmanden et opslag på Facebook, hvor han opfordrede sine følgere til at »save the males« – red mændene – fordi de var en truet dyreart, og da han tidligere på året tonede frem på tv i det satiriske nyhedsprogram ’New Zealand Today’, fik han plantet sin troldmandsstav det helt forkerte sted, da han skulle forsøge at joke om sit forhold til kvinder.