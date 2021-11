Kunstner føler sig krænket af museum: »Jamen, jeg ved ikke, om det er arrogant eller amatøragtigt. Jeg er så fortørnet«

Glasmuseet i Ebeltoft har indgået forlig med en glaskunstner. Hun har anklaget museet for at plagiere hendes vaser og sælge dem i museumsshoppen. Museet mener, at der findes masser af samme slags, og at det intet har med kopi at gøre.