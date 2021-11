Kan man tillade sig at sælge de nåle, som nazisterne tatoverede numre på jøder med?

Overlevere fra Auschwitz glemmer dem aldrig, de små metalstempler med skarpe nåle, der blev boret ind i deres hud og efterlod et flercifret serienummer.

Fangerne blev reduceret til et nummer med en tatovering for livet, et liv, som for de flestes vedkommende afsluttedes brutalt i udryddelseslejren. Men de overlevende bærer stadig deres tatoveringer som et vidnesbyrd om nazisternes systematiske ondskab.

Derfor har en auktion udløst voldsomme protester og skabt overskrifter internationalt, og senest er auktionen blevet suspenderet af en israelsk domstol, skriver BBC.

Vores institution er imod eksistensen af et marked for jødiske eller nazistiske genstande fra holocausttiden Dany Dayan, formand for Yad Vashem World Holocaust Remembrance Center

For den israelske auktionsholder Meir Tzolman har på vegne af en privat samler