Sikken en paradoksal oplevelse, ugens Torsdagskoncert blev.

Et helt nyskrevet, absolut nutidigt værk for klaversolist og orkester var sat på programmet. Den slags sælger ikke billetter, så Koncerthuset var slet ikke udsolgt. Så meldte den spanske dirigent Allondra de la Parra afbud i sidste øjeblik. Derfor havde DR ikke kunnet nå at finde en anden kendt dirigent, der ville påtage sig at lære og dirigere komponisten Thomas Larchers klaverkoncert, som det drejede sig om.