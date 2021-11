Hvad der nu skal ske for Britney Spears er op til én person: Britney Spears

Sådan taggede sangeren og popidolet Paris Hilton et tweet tidligere i dag for at manifestere sin gode veninde Britney Spears’ længe ventede frihed. Efter 13 år under finansielt værgemål fra sin far, Jamie Spears, afgjorde en domstol i Los Angeles fredag, at det nu er slut.

Fri adgang for 0 kr. Opret dig nu, og få adgang til hele Danmarks kulturavis resten af måneden. Få fri adgang nu Abonnementet stopper automatisk, og der er ingen binding.

Allerede abonnent? Log ind her