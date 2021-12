Politikens chefredaktør siger undskyld til kvinder fra TV 2-dokumentar: Vi begik en fejl

Dokumentaren ’MeToo: Sexisme bag skærmen’, der fik premiere i denne uge, har ikke kun skabt debat om det seksualiserede arbejdsmiljø, der ifølge programmet har eksisteret på TV 2 gennem en årrække.

Også Politikens dækning af to af de vidnesbyrd, der bliver beskrevet i dokumentaren, er kommet under kritik fra de medvirkende kvinder.

I januar publicerede Politiken en artikel med tv-værten Jes Dorph-Petersen, hvor han gik i rette mod den advokatundersøgelse, som TV 2 iværksatte omkring seksuelle krænkelser på stationen og som førte til, at han blev fjernet fra skærmen.

I artiklen beskrives to indberetninger fra undersøgelsen, som medvirkede til, at Jes Dorph-Petersen mistede sit job, og i begge sager var kvindernes navne anonymiseret.

Nu står de to kvinder – de tidligere tv-journalister Therese Philipsen og Louise Degn – frem med navn i dokumentaren og i en artikel i Information. De kritiserer, at Politiken ikke gav dem tid nok til at forholde sig til artiklen, inden den blev udgivet, og at Politiken har udeladt væsentlige informationer i beskrivelsen af sagerne, der handler om seksuelle krænkelser og uønsket seksuel opmærksomhed.

Jes Dorph-Petersen sagde dengang til Politiken, at den ene historie ikke er sand, og det fastholder han i dag. Han siger, at han ikke kan erindre hændelsesforløbet i den anden sag.

Se traileren til 'MeToo: Sexisme bag skærmen'. Kilde: discovery+

Politiken har kontaktet Discovery+, der koordinerer pressens kontakt til dokumentarens medvirkende, for at få Louise Degn og Therese Philipsen i tale. Men de to kvinder melder tilbage, at de ikke har lyst til at stille op til interview, da de allerede har udtalt sig om Politikens interview med Jes Dorph-Petersen til Information.

Til Information siger Therese Philipsen, at det var »grotesk«, at kvinderne kun fik et døgn til at reagere og kommentere på artiklen.

Sagen kort Dorph og Politiken TV 2 igangsatte i efteråret 2020 en advokatundersøgelse om seksuelle krænkelser. Indberetninger fra undersøgelsen førte blandt andet til, at Jes Dorph-Petersen blev fjernet som vært på TV 2-programmet ’Go’ aften live’. I en artikel i Politiken i januar kritiserede Jes Dorph-Petersen undersøgelsen, som han beskrev som et »juridisk parallelsamfund«. Nu fortæller en dokumentar, ’MeToo: Sexisme bag skærmen’, om et arbejdsmiljø på TV 2, som har været præget af en seksualiseret tone og krænkende adfærd. TV 2’s direktør, Anne Engdal Stig Christensen, har undskyldt for det, hun beskriver som et »stort ledelsessvigt«. I forbindelse med dokumentaren har to af de medvirkende kvinder kritiseret, at de ikke fik tilstrækkelig tid til at svare, og at væsentlige oplysninger var udeladt i forbindelse med interviewet med Jes Dorph-Petersen i januar. Vis mere

Anne Mette Svane, chefredaktør på Politiken, forklarer, at Politiken mandag 4. januar 2021 om aftenen sendte artiklen til TV 2 og bad dem kontakte de to kvinder, så de havde mulighed for at forholde sig til artiklen.

Politiken sendte ifølge Anne Mette Svane efterfølgende opfølgende mails i løbet af tirsdagen og spurgte, om de to kvinder havde fået artiklen tilsendt, og om de ville kommentere på den. Tirsdag eftermiddag kl. 16.15 skrev TV 2’s pressechef, at mailen var sendt videre til kvinderne, men at det ikke var forventeligt, at kvinderne ville se mailen før om aftenen, fordi den var sendt til private mailadresser.

Samme aften klokken 20.53 – 4,5 timer senere – bragte Politiken interviewet med Jes Dorph-Petersen uden at have hørt fra de to kvinder.

Fakta Sådan gjorde vi Efter at de tidligere TV 2-medarbejdere Therese Philipsen og Louise Degn i dokumentaren ’MeToo: Sexisme bag skærmen’ og i en artikel i Information har kritiseret Politikens dækning af Jes Dorph-Petersen-sagen, besluttede kulturredaktionen at interviewe chefredaktør på Politiken, Anne Mette Svane, og foreholde hende kvindernes kritik. Chefredaktøren er blevet interviewet på samme betingelser som andre kilder og har efterfølgende kun kunnet påpege faktuelle fejl i sine citater eller andre afgivne oplysninger. Vi tog som det første kontakt til de to kvinder, Therese Philipsen og Louise Degn, for at høre, om de ville uddybe deres kritik i denne artikel. Det ønskede de ikke. Politiken har også talt med Jes Dorph-Petersen igen, som det fremgår i artiklen. Vis mere

Ved Politiken, hvor lang tid de to kvinder reelt har haft til at reagere på artiklen, Anne Mette Svane?

»Nej, det gør vi ikke, vi får først bekræftet tirsdag eftermiddag fra TV 2, at de har videresendt artiklen, men hvornår det præcise tidspunkt er, hvornår de har videresendt det, ved vi ikke«.

»Vi har jo kun haft et ønske om at høre kvinderne i artiklen, og vi sender så artiklen til TV 2 og advokaten 24 timer før offentliggørelsen og beder dem om at sende artiklen til kvinderne. Det er et ret specielt valg, fordi vores normale praksis er, at vi altid kontakter kilder direkte. Men vi træffer et andet etisk valg, fordi kvinderne var i en sårbar position, og når vi går igennem TV 2 og advokaten, er det jo også ud fra et hensyn om, at TV 2 har et ansvar for at passe på kvinderne«.

Men det har Politiken vel også? Politiken kan vel ikke bare lægge det over til en tredjepart og sige, at de skal tage det ansvar for, at kvinderne får det her at se?

»Nej, og det er også derfor, at vores normale praksis er, at vi altid selv tager kontakt. Men fordi kvinderne ikke vidste, at Jes Dorph ville gå ud og fortælle sin historie og dermed også kaste lys over de indberetninger, som kvinderne er kommet med i fortrolighed, stiller det os i en situation, hvor vi træffer et andet valg, end vi normalt ville gøre. Det må man gerne kritisere os for, men det er faktisk et valg, vi træffer af hensyn til kvinderne«.

Men i andre #MeToo-sager har Politiken selv taget kontakt til kilder og håndteret det med nænsomhed. Hvorfor kunne man ikke gøre det her?

»Det kunne man også godt gøre, men det var netop ud fra et ønske om at vise kvinderne hensyn og også være så nænsomme som overhovedet muligt. Det er et valg, vi træffer, og det står jeg selvfølgelig helt på mål for«.

Men er det et valg, du står ved, eller har Politiken begået en fejl i det her tilfælde?

»Ja, det er en fejl, at kvinderne ikke fik længere tid til at reagere«.