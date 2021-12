14 danskere får hædersydelse fra Statens Kunstfond resten af livet

14 kunstnere er i år blevet optaget på Statens Kunstfonds prestigefyldte liste over modtagere af fondens livsvarige hædersydelse. 5 kvinder og 9 mænd.

En af modtagerne er filminstruktøren bag ‘Dronningen’ med Trine Dyrholm i hovedrollen, May el-Toukhy.

»Vi mindes ikke at have set en lignende kvindeskildring i dansk film, og der er ikke nogen tvivl om, at en af vor tids vigtigste danske fortællere er trådt ind på scenen«, skriver Statens Kunstfond i deres begrundelse for tildelingen.

Årets 14 modtagere Bent Sørensen, komponist

Signe Cold og Christian Cold, arkitekter ved tegnestuen Entasis

Hanne Nielsen og Birgit Johnsen, kunstnerduo

Jakob Jakobsen, billedkunstner

Kjeld Kjeldsen, arkitekt

Lone Hørslev, forfatter

May el-Toukhy, instruktør

Nicolaj Stochholm, forfatter

Nikolaj Cederholm, dramatiker

Peter Jensen, designer

Steffen Dam, kunstner

Torben Schønherr, arkitekt Vis mere

Blandt modtagerne er også forfatter og digter Nicolaj Stochholm og kunstnerduoen Hanne Nielsen og Birgit Johnsen.

Alle årets modtagere har noget til fælles, siger leder af Statens Kunstfonds repræsentantskab Henrik Tvarnø.

»Fælles for dem er, at de med deres kunst har påvirket og beriget os. Hædersmodtagerne viser på allerfineste vis, at original og stærk skabende kunst både kan give os gode oplevelser og anledning til at reflektere over tilværelsen. Det er en stor glæde at kunne anerkende så dygtige personer for deres hidtidige virke og deres betydning for Danmark«, siger han i en pressemeddelelse.

I alt 275 kunstnere modtager Statens Kunstfonds hædersydelse. Derfor optages der kun nye modtagere, når der er en ’ledig’ plads på grund af dødsfald blandt modtagerne.

Prisen tildeles skabende kunstnere inden for kunstarterne billedkunst, litteratur, scenekunst, film, musik, arkitektur, kunsthåndværk og design.

Hædersydelsens størrelse bliver reguleret efter modtagerens øvrige indtægt. Den maksimale ydelse er cirka 169.000 kr. om året.