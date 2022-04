Priserne stiger! Hjælp! Hvad skal vi, der slet ikke var født i 1970’erne, gøre?

Mødet med supermarkedets stigende priser har fået Mathias Dressler-Bredsdorff til at søge mod litteraturen, fordi han er for ung til at have oplevet inflationen i 1970’erne på egen krop. Til denne klumme har han derfor genlæst Stefan Zweigs roman ’Verden af i går’.