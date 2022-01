Juraprofessor om kunstners penge-stunt: »Det er noget, som foregår inde i hans flippede hoved«

Den sag taber han, siger juraeksperter om kunstneren Jens Haaning, som nu er stævnet efter at have afvist at tilbagebetale lidt over en halv million kroner til et museum i Aalborg. Sagen har vakt international opmærksomhed.