»Barnemorder«, blev der hvisket i telefonen: Coronaforskerne gør status efter to år i mediemøllen

Natten til tirsdag er det – stort set – slut med restriktionerne. Og dermed kan de viruseksperter, som for knap to år siden blev ufrivillige mediestjerner, måske endelig begynde at sænke skuldrene. I knap to år har de fået trusler og hademails, er blevet beskyldt for at tjene på corona – og har modtaget både fanpost og frække tilbud.