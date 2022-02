»Det er svært at forestille sig, at man bliver en god designer, fordi man har 10 eller 12 i gennemsnit«

Fremover kan et godt karaktergennemsnit åbne døren til de to store designskoler, der tidligere kun har afholdt optagelsesprøver. Skolerne mener, at de gør klar til en fremtid, hvor designere har brug for flere analytiske værktøjer. Branchen er positiv, mens kunsthåndværkere frygter, at håndværket bliver glemt.